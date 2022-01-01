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Son Dakika: Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

01.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporunda kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

Son dakika haberine göre MeteorolojiDoğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yağışlar, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olarak başlayacak.

PAZARTESİ'YE KADAR SÜRECEK

Zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde de etkili olması beklenen kar yağışının pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı
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