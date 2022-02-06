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  4. SON DAKİKA | Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Şubat 20222 yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Şubat 20222 yurtta hava durumu)

06.02.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Şubat 20222 yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi. Meteorolojinin 6 Şubat verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 derece artacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (6 ŞUBAT) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun il merkezi ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

TOKAT °C, 4°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 1°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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