Son Dakika: Metrodaki bıçaklı saldırı zanlısı Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden saldırgan Emrah Yılmaz hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi. Emrah Yılmaz'ın hakimlikteki savunmasında tahliyesini talep ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Emrah Yılmaz, kasım ayında Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla Senanur Damgacı'ya ve yanındaki kadına saldırmış, "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.



