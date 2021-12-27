HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Metrodaki bıçaklı saldırı zanlısı Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

Son Dakika: Metrodaki bıçaklı saldırı zanlısı Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

27.12.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberi: Kasım ayında Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla kadınlara saldıran Emrah Yılmaz'ın tutukluk halinin devamına karar verildi. Emrah Yılmaz'ın metronun içinde kadınlara bıçak çekip tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.

Son dakika haberine göre İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden saldırgan Emrah Yılmaz hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi. Emrah Yılmaz'ın hakimlikteki savunmasında tahliyesini talep ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Emrah Yılmaz, kasım ayında Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla Senanur Damgacı'ya ve yanındaki kadına saldırmış, "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

Tartıştığı annesini kalbinden bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktıTartıştığı annesini kalbinden bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Mansur Yavaş duyurdu! Yarın açıklama yapılacakMansur Yavaş duyurdu! Yarın açıklama yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.