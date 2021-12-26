Tartıştığı annesini kalbinden bıçaklamıştı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışmada Alican E., annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçakladı. Alican E., daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalın, hastanede hayatını kaybetti. Alican E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'O KENDİNİ ÖLDÜRDÜ’

Tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Alican E. (27) ilk ifadesinde "Annemi ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi.

Eve alkollü geldiği öne sürülen Alican E.'nin "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım" diyerek ifade verdiği belirtildi. Hayatını kaybeden Sevda Yalın'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözaltına alınan Alican E.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

DHA



