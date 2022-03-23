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  4. SON DAKİKA | MGK Beştepe'de toplandı! Kritik konular masada

SON DAKİKA | MGK Beştepe'de toplandı! Kritik konular masada

23.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Güvenlik Kurulu, ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Bu yılın ikinci MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

SON DAKİKA | MGK Beştepe'de toplandı! Kritik konular masada

Son dakika: Kritik MGK toplantısı başladı. Toplantıda Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları konuşulacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşülecek. Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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