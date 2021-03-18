Son Dakika: MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay heyecanı!

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da toplanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, yaklaşık 1200 delege oy kullanacak. Kurultaya seyirci kabul edilmeyecek. Kurultayda "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Yoklama ve açılışın ardından Divan Başkanlığı seçimiyle çalışmalarına başlayacak kurultayda, MHP Genel Başkanı Bahçeli açılış konuşması yapacak.

Bahçeli'nin hitabının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporları okunup ibraz edilecek.

Kurultaya misafir olarak katılacak siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından ise "genel başkan" ve "genel merkez organları" seçimlerine geçilecek.

İYİ PARTİ VE HDP DAVET EDİLMEDİ

Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağlayacak. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.