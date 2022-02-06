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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

06.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında, "Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer NTV'de katıldığı bir programda, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90." dedi.

MA

Bakan Özer'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bursa'da iki tane Anadolu Meslek Lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız."

"Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak."

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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