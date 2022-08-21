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Son Dakika: MİT'ten Kamışlı'da PKK'ya nokta operasyon! Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

21.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden 'Dijvar Silopi' kod adlı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: MİT'ten Kamışlı'da PKK'ya nokta operasyon! Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Hebat Derik akademisi sorumlusu Mıhyeddin Gulo olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT kamışlı
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