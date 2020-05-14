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  4. Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyon! Galya Bekir etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyon! Galya Bekir etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyon! Galya Bekir etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, PKK'ya nefes aldırmayan MİT, sınır ötesi operasyonlarıyla örgütün önemli isimlerini etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor.

PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir'in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için harekete geçti.

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PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından olan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflaması ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşaması bekleniyor.

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