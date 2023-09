SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde ekonomi sorumlusu Zülfiye Binbir öldürüldü

Son dakika: MİT'in yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’de elde ettiği maddi imkanlarla bölgede yeni unsurlar devşirerek, sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık verdiği belirlendi.

PKK/YPG’nin planını sekteye uğratmak için harekete geçen MİT, Suriye Kamışlı’da bulunan örgütün sözde finans sorumlusu “Rojna” kod adlı Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirledi. Teröristin temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve veriler ışığında operasyon kararı aldı. MİT, terör arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Zülfiye Binbir’i düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve sayısız eylemde yer alan Zülfiye Binbir'in 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik’in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altında olduğu bildirildi.

(İHA)