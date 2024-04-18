SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu! Fehmi Oral Meşe yakalandı

Son dakika haberine göre MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
İHA