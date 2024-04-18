HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu! Fehmi Oral Meşe yakalandı

SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu! Fehmi Oral Meşe yakalandı

18.04.2024 09:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.

SON DAKİKA | MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu! Fehmi Oral Meşe yakalandı

Son dakika haberine göre MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görür'de duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez çok sinirlendi: Utanmıyor musunuz?Görür'de duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez çok sinirlendi: Utanmıyor musunuz?
41 ilde eş zamanlı operasyon: 268 şüpheli yakalandı41 ilde eş zamanlı operasyon: 268 şüpheli yakalandı
Saz eşliğinde uğurlamışlardı! Gökçek'in yorumu tepki çektiSaz eşliğinde uğurlamışlardı! Gökçek'in yorumu tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
DHKP-C MİT son dakika emniyet
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

İkinci el araba satışlarında yaprak kımıldamıyor! Galericilerin ‘kredi’ isyanı

İkinci el araba satışlarında yaprak kımıldamıyor! Galericilerin ‘kredi’ isyanı

Çok konuşulacak 'değişim' iddiası: Onlarla sınırlı kalmayacak!

Çok konuşulacak 'değişim' iddiası: Onlarla sınırlı kalmayacak!

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Tokat'da peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi

Tokat'da peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi

Saz eşliğinde uğurlamışlardı! Gökçek'in yorumu tepki çekti

Saz eşliğinde uğurlamışlardı! Gökçek'in yorumu tepki çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.