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  4. Son dakika | MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... Mamak Belediye Başkanı Köse'den açıklama geldi

Son dakika | MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... Mamak Belediye Başkanı Köse'den açıklama geldi

18.07.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında patlama meydana geldi. Ankara'daki kapsül fabrikasında gerçekleşen patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse patlama sonrası yangın çıktığını açıkladı. Yangından çıkan dumanlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika | MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... Mamak Belediye Başkanı Köse'den açıklama geldi

Son dakika haberi: MKE'nin Ankara'nın Kayaş ilçesinde yer alan kapsül fabrikasının mühimmat deposunda patlama gerçekleşti.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI! "YANGIN ÇIKTI, ÖNLEM ALINDI"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasında bulundu.

ELMADAĞ'DAKİ FABRİKADA DA PATLAMA OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz ay da MKE'nin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda dinamit lokumu hazırlanırken patlama yaşanmıştı. Dinamit lokumu hazırlanırken meydana geldiği belirtilen patlamada 5 işçi şehit olmuştu.

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