Son dakika | MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... Mamak Belediye Başkanı Köse'den açıklama geldi

Son dakika haberi: MKE'nin Ankara'nın Kayaş ilçesinde yer alan kapsül fabrikasının mühimmat deposunda patlama gerçekleşti.
Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasında bulundu.
Öte yandan geçtiğimiz ay da MKE'nin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda dinamit lokumu hazırlanırken patlama yaşanmıştı. Dinamit lokumu hazırlanırken meydana geldiği belirtilen patlamada 5 işçi şehit olmuştu.