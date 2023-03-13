Son dakika | Moskova'da kritik 'Suriye' toplantısı! Türkiye, Esed rejimi, Rusya ve İran bir araya geliyor: Tarih belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak.

"RUSYA'DAN TEKLİF GELDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Rusya'dan toplantı için Türkiye'nin davet aldığını duyururken şunları söylemişti:

"Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi. Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız. Bu toplantıya İran da katılacak."