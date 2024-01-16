SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazada karar! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin TL'lik para cezası

Son dakika: Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

MAHKEMEDEN 27 BİN 300 TL'LİK PARA CEZASI KARARI

Mahkeme Somali liderinin oğluna 27 bin 300 TL para cezası verilmesine hükmetti.

4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil arkadan çarptı. Yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırıldı. Olay günü ifadesi alınan Mohamud ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Aynı gün gelen bilirkişi raporunda da asli kusurlu çıkan şüpheli hakkında 8 Aralık 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi.







