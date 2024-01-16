İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Asal Araştırma paylaştı, puan farkı dikkat çekti: Yarışa önde başlıyor

Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı. 2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlere 2,5 ay kala 'İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak?' sorularına yanıt aranmaya başlarken, İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı.

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKETİ

Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

İMAMOĞLU MU KURUM MU ÖNDE?

İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı. İşte İstanbul yerel seçim anket sonuçları...



