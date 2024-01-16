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İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Asal Araştırma paylaştı, puan farkı dikkat çekti: Yarışa önde başlıyor

16.01.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul yerel seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları yer alırken, aralarındaki puan farkı da dikkat çekti. Peki İstanbul'daki seçim anketinde Ekrem İmamoğlu mu Murat kurum mu önde? Hangi aday seçimi kazanacak? İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları ne? İşte 31 Mart'taki yerel seçimlere 2,5 ay kala yapılan son seçim anketine göre İstanbul sonuçları...

Yerel seçim anket sonuçları gelmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak seçimler için partilerin belediye başkan adayları neredeyse büyük oranda netleşti. Adaylar sahalara çıkarken, anket çalışmaları da başladı. 2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlere 2,5 ay kala 'İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak?' sorularına yanıt aranmaya başlarken, İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı.

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKETİ

Son olarak Asal Araştırma İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasına toplam 2 bin 500 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

İMAMOĞLU MU KURUM MU ÖNDE?

İstanbul yerel seçim anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekerken; ankette henüz adaylarının ismini açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı. İşte İstanbul yerel seçim anket sonuçları...

Keşfet

Ekrem İmamoğlu: %36,4

Murat Kurum: %32,8

DEM Parti Adayı: %4,4

YRP Adayı: %3,8

İYİ Parti Adayı: %3,0

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seçim anketi Ekrem İmamoğlu Yerel seçim İstanbul Murat Kurum
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