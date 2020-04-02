Son dakika! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadelerine yer verdi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5LbZNzfk8S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2020



