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  4. Son dakika! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Son dakika! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Fırat Kalkanı bölgesi

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