Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/0pgRO6Rvnd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020



