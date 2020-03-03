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  4. Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.

Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.


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MSB hava harekatı PKK

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