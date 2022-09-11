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  4. Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

11.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirilmişti. Son olarak yapılan açıklamalarda yaralanan askerlerden ikisinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu duyuruldu. Şehit sayısı 4'e yükseldi.

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

MSB'den yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz"

SON DAKİKA: MSB DUYURDU! 2 ASKER DAHA ŞEHİT

MSB'den yapılan ilk açıklamanın ardından "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan AĞIL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." açıklaması yapılmıştı.

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Son olarak bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

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PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FATİH KALKAN'IN ŞEHADET HABERİ OSMANİYE'DEKİ AİLESİNE VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit düştü. Şehidin acı haberi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gül Kalkan’a askeri yetkililer tarafından verildi. Evli olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

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Öte yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın annesinin vefat ettiği, 3 aylık Yaren adında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

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ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ GÖKHAN AĞIL'IN İSTANBUL'DAKİ EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu. Ağıl’ın şehadet haberi Esenyurt’ta bulunan baba evine askeri personeller tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin komşuları ve akrabaları şehidin ailesine destek olmak için evinin önüne geldi.

Şehidin naaşı, bu akşam memleketi Tokat’a gönderilecek ve yarın düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tokat Turhal Şehitliğine defnedilecek.

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Öte yandan, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu.

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ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BORLU'NUN ACI HABERİ NİĞDE'DEKİ AİLESİNE ULAŞTI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehadet haberi Niğde'deki ailesine verildi.

Şehit Borlu'nun (26) merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan evine gelen Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile diğer yetkililer, acı haberi anne Hanife Borlu'ya verdi. Şehidin babası Mustafa Borlu'nun Ankara'da olduğu öğrenildi.

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Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, eve gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajında, "Şehit düşen kahraman askerimiz Niğdeli hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'ya yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Kahraman şehidimizin ruhu şad olsun." ifadesi kullanıldı.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILDIRIM'IN MERSİN'DEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

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Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

DHA-AA

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şehit Pençe Kilit Operasyonu msb
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hdp hemen kapatılmalı bütün belediye başkanı ve milletvekilikleri mhp ve iyi Parti'ye verilmeli malları ak parti bbp ve vatan partisine devretmelidir.
lanet olsun bu terörü destekleyen kim varsa başta ABD ye
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah

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