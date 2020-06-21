Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb. Ertuğrul Köse şehit oldu.

P.Uzm.Onb. Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlâna Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.

