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SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

20.11.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu.

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(DHA)

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