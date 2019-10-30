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Son dakika: MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Son dakika: MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Rus askeri heyetiyle tamamlanan görüşmelerin olumlu geçtiği, görüşmelerde mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konuların ele alındığı bildirildi.

MSB'den yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlandığı aktarıldı.

Bilgilendirmede, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
MSB Soçi mutabakatı

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