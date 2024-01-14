Son dakika: MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 24 hedef imha edildi

Son dakika haberi: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Terör örgütü PKK’ya Pençe vurmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedef imha edildi.
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