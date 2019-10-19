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Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan mutabakat sonrası Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın 2. gününde açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
katranı ezsen olur mu şeker, cinsini şey yaptığım cinsine çeker.. Bunlar odundan başka dilden anlamazlar. verecen odunu..
Durmak yok yola devam yok etmeye
Ne güzel işte vurun öldürün soyunu kurutun bozun anlaşmayı. Bizimde işimize gelen bu değilmi.
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