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SON DAKİKA | Mültecilerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma! Fransa'daki olaylar sonrası gündem olmuştu

02.07.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceğine ilişkin paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

SON DAKİKA | Mültecilerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma! Fransa'daki olaylar sonrası gündem olmuştu

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı, yanlış algı oluşturarak kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Son günlerde Fransa’da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

(İHA)

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