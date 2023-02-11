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  4. Son dakika: OHAL kararı Resmi Gazete'de! Yürürlüğe girdi: O süreler 6 Nisan'a dek durduruldu

Son dakika: OHAL kararı Resmi Gazete'de! Yürürlüğe girdi: O süreler 6 Nisan'a dek durduruldu

11.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) kararı ilan edileceğini duyurmuş, OHAL kararı TBMM'de kabul edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika: OHAL kararı Resmi Gazete'de! Yürürlüğe girdi: O süreler 6 Nisan'a dek durduruldu

Son dakika haberi: Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

O SÜRELER 6 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜNÜ GEÇMEYECEK

Kararname ile ayrıca hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

(AA)

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