HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Öldü sanılan bebek, defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılmıştı! Acı haber bugün geldi...

Son dakika: Öldü sanılan bebek, defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılmıştı! Acı haber bugün geldi...

07.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adana'da 5 aylık doğan ve öldü sanılan bebek defin için hazırlanmış, mezarlık yolunda ağlayınca ise yaşadığı anlaşılmıştı. Hastanede yaşam savaşı veren bebekten acı haber bugün geldi.

Son dakika: Öldü sanılan bebek, defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılmıştı! Acı haber bugün geldi...

Son dakika haberi... Adana'da, 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan 5 aylık bebekten kahreden haber geldi...

Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre hastanede tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı.

BEBEĞİ ALINDI

Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.

Son Dakika: Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, kefenlendi, mezarlık yolunda canlandıSon Dakika: Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, kefenlendi, mezarlık yolunda canlandı

0x0-adanada-oldu-sanilan-bebek-mezarlik-yolunda-aglamisti-mucize-bebekte-yeni-gelisme-1641480607589

İHMAL İDDİASIYLA SAVCILIĞA GİTTİLER

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na otomobille götüren Hasan Sert (34), yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Ailesinin hastanede iyi haber beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna gitti. Bebek, Herekli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Samsun'da maske unutuldu! ''Hasta olursam olurum...''Samsun'da maske unutuldu! ''Hasta olursam olurum...''
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

Eşiyle patronunun ilişkisini öğrendi, intikam için bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.