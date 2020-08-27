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Son dakika: Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 21:16 | Son Güncelleme

Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Son dakika: Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ölüm orucundaki Ebru Timtik, hayatını kaybetti.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat arkadaşımız Ebru Timtik'i az önce kaybettik."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi. ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti. Adli Tıp Kurumu, ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın cezaevinde kalmalarının uygun olmadığına dair rapor vermişti.

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