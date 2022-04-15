SON DAKİKA | Osman Kavala hakkında karar

Son dakika: Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala hakkında mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemede Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...
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