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SON DAKİKA | Osman Kavala hakkında karar

15.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala hakkında mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemede Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Osman Kavala hakkında karar

Son dakika: Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: İHA

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