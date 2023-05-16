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SON DAKİKA | ÖSYM'den deprem bölgesinde KPSS'ye girecekler için sınav ücreti kararı

16.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.

SON DAKİKA | ÖSYM'den deprem bölgesinde KPSS'ye girecekler için sınav ücreti kararı

Son dakika haberine göre deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında sınav ücreti alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada deprem bölgesiyle ilgili yeni bir uygulama gerçekleştirildiğini belirterek, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan YKS sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS’de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol edecek. Adres bilgisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) başvuruları 16.05.2023-29.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İHA

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