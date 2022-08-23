Son dakika: Öz oğluna uyuşturucu vermeye çalıştı çocuk istemeyince 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle vura vura öldürdü!

3 yaşındaki oğlu Kadir'i işkenceyle öldüren cani baba için istenen ceza belli oldu! Ankara'nın Altındağ ilçesinde hapisten çıktıktan sonra öz oğluna işkence yapan ve piknik tüpüyle vurarak ölümüne neden olan O.G hakim karşısına çıktı. O.G'nin oğlu Kadir'e uyuşturucu vermeye çalıştığı da tespit edildi.

28 yaşındaki O.G, Kadir'e işkence yaptı. 3 yaşındaki çocuk fenalaştı. Baba, oğlunun duvardan düştüğü yalanını söyledi. Talihsiz çocuk hayatta kalamadı. Baba O.G ise yeniden tutuklandı. O.G'nin 'kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORLA UYUŞTURUCU VERMEYE ÇALIŞMIŞ

Komşulardan H.D, O.G'nin oğluna sürekli işkence yaptığını talihsiz çocuğa uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü dile getirdi. Çocuğun uyuşturucu içmeyi reddetmesinin ardından sinirlenen O.G'nin çocuğu darp etmeye başladığı ortaya çıktı.

KADİR'İN ANNESİ 3 AY ÖNCE EVDEN AYRILDI

Tanık B.Y., olaydan 3 ay önce O.G'nin eşi K. G'nin evden ayrıldığını söyleyerek, "Olay gününde akşam saatlerinde Kadir'in çığlıklarını duydum. Dışarı çıkığımda O., Kadir'i evin aşağısında bulunan uçurum tarafına götürüp 'Seni dışarı atacağım' diyerek bağırdı. Yanlarına gittiğimde Kadir sanki bitkisel hayatta gibiydi, kendinde değildi." ifadelerini kullandı.

