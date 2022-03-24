HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Parmak izi tespitinde yerli ve milli toz! Türkiye geliştirdi, patenti alındı

SON DAKİKA | Parmak izi tespitinde yerli ve milli toz! Türkiye geliştirdi, patenti alındı

24.03.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suçluları en büyük korkusu yerli toz olacak. Faili belli olmayan kriminal olaylarda suçluların parmak izi tespiti için kullanılan kimyevi maddeyi Türkiye üretti. Akademisyenlerin çalışmaları sonucu üretilen yerli ve milli tozla birlikte artık parmak izleri daha kolay tespit edilecek. Patenti de alınan yerli toz için şimdiden Avrupa'dan büyük talep var.

SON DAKİKA | Parmak izi tespitinde yerli ve milli toz! Türkiye geliştirdi, patenti alındı

Son dakika: Parmak izi tespiti için yerli ve milli toz üretildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademisyenlerinin ortak çalışması sonucu kriminal olaylarda parmak izi tespiti için yerli ve milli imkanlarla toz üretildi.

SON DAKİKA | YERLİ VE MİLLİ TOZUN PATENTİ ALINDI

KTÜ’den Prof. Dr. Ahmet Yaşar ile RTEÜ’den Doç. Dr. Özlem Faiz, Türkiye’de üretilmediği için yurt dışından ithal edilen parmak izi tozunu yerli imkanlarla geliştirdi.

toz

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; geliştirilen ürünün KTÜ adına “Oluşan Vücut İzlerinin 4’-hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hâle Getirilmesi” adıyla uluslararası alanda patenti alındı.

POLİS VE JANDARMA TEŞKİLATI KULLANACAK

Ürünün, başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere ilgili kurumlarca temin edilmesi ve kullanılabilmesi adına ihaleyle satışa çıkarılan patent, Gençtürk Group şirketi tarafından satın alındı.

AVRUPA'DAN BÜYÜK TALEP

Avrupa'dan toza büyük talep var. Almanlar bayilik almak için başvurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otoparktaki dehşette yeni detay! "Parasını veririm, onu da öldür"Otoparktaki dehşette yeni detay! "Parasını veririm, onu da öldür"
İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmakİstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak
Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.