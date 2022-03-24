SON DAKİKA | Parmak izi tespitinde yerli ve milli toz! Türkiye geliştirdi, patenti alındı

Son dakika: Parmak izi tespiti için yerli ve milli toz üretildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademisyenlerinin ortak çalışması sonucu kriminal olaylarda parmak izi tespiti için yerli ve milli imkanlarla toz üretildi.

SON DAKİKA | YERLİ VE MİLLİ TOZUN PATENTİ ALINDI

KTÜ’den Prof. Dr. Ahmet Yaşar ile RTEÜ’den Doç. Dr. Özlem Faiz, Türkiye’de üretilmediği için yurt dışından ithal edilen parmak izi tozunu yerli imkanlarla geliştirdi.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; geliştirilen ürünün KTÜ adına “Oluşan Vücut İzlerinin 4’-hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hâle Getirilmesi” adıyla uluslararası alanda patenti alındı.

POLİS VE JANDARMA TEŞKİLATI KULLANACAK

Ürünün, başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere ilgili kurumlarca temin edilmesi ve kullanılabilmesi adına ihaleyle satışa çıkarılan patent, Gençtürk Group şirketi tarafından satın alındı.

AVRUPA'DAN BÜYÜK TALEP

Avrupa'dan toza büyük talep var. Almanlar bayilik almak için başvurdu.



