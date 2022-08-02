SON DAKİKA | Pelosi'nin Tayvan ziyareti! Çin'in tüm tehditlerine rağmen, Pelosi'nin uçağı havalimanına indi

İki süper güç arasındaki gerilimin had safhada olduğu bölgeden gelen son gelişmeler tedirgin etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken yeni bir savaş olasılığını güçlendiren hazırlıklar; ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialardan kaynaklandı. Tayvan Boğazı yakınlarında görülen Çin'e ait savaş uçaklarının ardından ABD donanması ise bölgeye dört adet savaş gemisi konuşlandırdı. Yollarda ve plajlardaki tankların görüntüsü korkuyu daha da artırdı. Tayvan'da ise Çin'in tatbikatlarına karşılık olarak askeri güvenlik önlemleri alındı. 300 bin kişiden fazla kişi ise Pelosi’nin içinde olduğu belirtilen uçağı anlık olarak takip ederken, Pelosi'yi taşıyan uçak sorunsuz şekilde Tayvan'a indi. Yerel basındaki haberlere göre, Pelosi'nin yarın Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai ile görüşmesi, öğlen saatlerinde ise ülkeden ayrılması bekleniyor. Çin daha önce birçok kez, kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan'ı ziyaret etmemesi konusunda Pelosi'yi uyarmıştı. ABD ise dün Çin'in "askeri güç gösterilerinden" korkmayacağını söyledi. Bu sabah Tayvan Boğazı'nda Çin'in savaş uçaklarının uçtuğu görülmüştü. İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler...

18.05 PELOSI'DEN İLK AÇIKLAMA Pelosi yaptığı ilk açıklamada "Amerika'nın Tayvan halkıyla dayanışması her zaman önemlidir. Ziyaretim ABD'nin uzun yıllardır süren Çin politikasına aykırı değil. Ziyaretimiz Tayvan demokrasisine destektir." ifadelerini kullandı. 17.52 Pelosi'yi uçaktan inince Tayvanlı yetkililer karşıladı.

17.40 PELOSİ'NİN UÇAĞI TAYVAN'A İNDİ ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı.

17.30 ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi. Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti. Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor. Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor. Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.

17.20 ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI TAYVAN BOĞAZI'NI GEÇTİ Çin Devlet Televizyonu, Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

16.00 SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİ HAREKET HALİNDE Bir kaynak Reuters'a bu sabah Tayvan Boğazı'nda uçtuğu görülen savaş uçaklarına ek olarak, boğazı ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında savaş gemilerinin de görüldüğü bilgisini verdi. Kaynak, Çin'in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi "sıkıştırdığını" belirtti, ve bu beklenmedik hamleyi "oldukça kıştırtıcı" olarak nitelendirdi. Normalde Tayvan ve Çin'e ait hava araçları boğazı bölen sınır çizgisinin öbür tarafına geçmiyor ancak Reuters'a konuşan kaynak Çinli hava araçlarının kısa bir süreliğine çizgiye "dokunduğunu" ve sonra dönerek boğazın öbür tarafına geçtiğini, bu sırada Tayvan'ın hava araçlarının da hazır beklediğini belirtti.

15.45 TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun Tayvan topraklarını vurabileceğini iddia etti.

15.35 SİBER SALDIRILAR DÜZENLENDİ Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a yaklaşırken Tayvan'a ait resmi sitelere siber saldırı düzenlendi.

15.30 300 BİN KİŞİ CANLI TAKİP EDİYOR Uçakların anlık konumunu gösteren "flightradar" internet sitesinde, 300 binden fazla kişi Pelosi'nin uçağını takip ediyor. Tayvan’ın hükümete ait resmi sayfası ile Pelosi’nin uçağının takip edildiği FlightRadar sitesi, yoğun ilgi nedeniyle çöktü.

15.10 ÇİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: ABD SONUCUNU ALACAK Çin'in Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden ise gelen son açıklamada "ABD, Çin'in egemenliğini ihlal etmesinin sonucunu alacak." ifadeleri yer aldı.