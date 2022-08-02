SON DAKİKA | Pelosi'nin Tayvan ziyareti! Çin'in tüm tehditlerine rağmen, Pelosi'nin uçağı havalimanına indi

İki süper güç arasındaki gerilimin had safhada olduğu bölgeden gelen son gelişmeler tedirgin etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken yeni bir savaş olasılığını güçlendiren hazırlıklar; ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialardan kaynaklandı. Tayvan Boğazı yakınlarında görülen Çin'e ait savaş uçaklarının ardından ABD donanması ise bölgeye dört adet savaş gemisi konuşlandırdı. Yollarda ve plajlardaki tankların görüntüsü korkuyu daha da artırdı. Tayvan'da ise Çin'in tatbikatlarına karşılık olarak askeri güvenlik önlemleri alındı. 300 bin kişiden fazla kişi ise Pelosi’nin içinde olduğu belirtilen uçağı anlık olarak takip ederken, Pelosi'yi taşıyan uçak sorunsuz şekilde Tayvan'a indi. Yerel basındaki haberlere göre, Pelosi'nin yarın Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai ile görüşmesi, öğlen saatlerinde ise ülkeden ayrılması bekleniyor.
Çin daha önce birçok kez, kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan'ı ziyaret etmemesi konusunda Pelosi'yi uyarmıştı. ABD ise dün Çin'in "askeri güç gösterilerinden" korkmayacağını söyledi. Bu sabah Tayvan Boğazı'nda Çin'in savaş uçaklarının uçtuğu görülmüştü.
İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler...
18.05
Pelosi yaptığı ilk açıklamada "Amerika'nın Tayvan halkıyla dayanışması her zaman önemlidir. Ziyaretim ABD'nin uzun yıllardır süren Çin politikasına aykırı değil. Ziyaretimiz Tayvan demokrasisine destektir." ifadelerini kullandı.
17.52
Pelosi'yi uçaktan inince Tayvanlı yetkililer karşıladı.
17.40
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı.
17.30
ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.
Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.
Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.
Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.
Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.
17.20
Çin Devlet Televizyonu, Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.
16.00
Bir kaynak Reuters'a bu sabah Tayvan Boğazı'nda uçtuğu görülen savaş uçaklarına ek olarak, boğazı ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında savaş gemilerinin de görüldüğü bilgisini verdi.
Kaynak, Çin'in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi "sıkıştırdığını" belirtti, ve bu beklenmedik hamleyi "oldukça kıştırtıcı" olarak nitelendirdi.
Normalde Tayvan ve Çin'e ait hava araçları boğazı bölen sınır çizgisinin öbür tarafına geçmiyor ancak Reuters'a konuşan kaynak Çinli hava araçlarının kısa bir süreliğine çizgiye "dokunduğunu" ve sonra dönerek boğazın öbür tarafına geçtiğini, bu sırada Tayvan'ın hava araçlarının da hazır beklediğini belirtti.
15.45
Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı.
Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun Tayvan topraklarını vurabileceğini iddia etti.
15.35
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a yaklaşırken Tayvan'a ait resmi sitelere siber saldırı düzenlendi.
15.30
Uçakların anlık konumunu gösteren "flightradar" internet sitesinde, 300 binden fazla kişi Pelosi'nin uçağını takip ediyor.
Tayvan’ın hükümete ait resmi sayfası ile Pelosi’nin uçağının takip edildiği FlightRadar sitesi, yoğun ilgi nedeniyle çöktü.
15.10
Çin'in Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden ise gelen son açıklamada "ABD, Çin'in egemenliğini ihlal etmesinin sonucunu alacak." ifadeleri yer aldı.
14.15
Öte yandan ABD donanması da "rutin" konuşlandırma olarak nitelediği bir hareketle Tayvan adasının doğusuna içlerinden biri uçak gemisi olmak üzere dört savaş gemisi konuşlandırdı.
Reuters'a konuşan ABD Donanması yetkilisi, USS Ronald Reagan isimli savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ni geçtiğini ve şu anda Tayvan'ın doğusunda Filipin Denizi'nde bulunduğunu teyit etti.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Tayvan'ın yakınındaki askeri hareketliliğin son derece farkında olunduğu ve "düşman tehditlerine" karşı tüm kuvvetlerin uygun şekilde devreye sokulacağı ifade edildi.
Pelosi'nin programı hakkında bilgi sahibi olan bir kişi çoğu toplantının, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesi de dahil olmak üzere, yarın gerçekleşmesinin planladığını ve delegasyonun yarın erken saatlerde Tayvan'a gelebileceğini ifade etti.
Kaynak "Hiçbir şey belli değil" dedi.
Nancy Pelosi
13.20
Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi’nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.
Pelosi’nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.
(Reuters - İHA)
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