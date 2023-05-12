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  4. SON DAKİKA | PKK'dan hain saldırı! Acı haber geldi: 1 asker şehit

SON DAKİKA | PKK'dan hain saldırı! Acı haber geldi: 1 asker şehit

12.05.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük, terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düştü. Küçük’ün acı haberi, Hatay’ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Küçük’ün ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye’de görev yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA | PKK'dan hain saldırı! Acı haber geldi: 1 asker şehit

Son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu. Şehidin acı haberi Hassa ilçesi Mazmanlı Mahallesi Küçükger mezrasındaki baba evine ulaştı.

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İlçe Kaymakamı Osman Acar ile birlikte Jandarma Komutanlığı yetkilileri acı haberi baba Yakup Küçük ile diğer aile bireylerine haber verdi. Daha sonra eve ve çevreye Türk bayrakları asıldı.

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Şehit Küçük’ün Mustafa isimli ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye’de görev yaptığı öğrenildi. Acı haberi duyan bölge sakinleri ise aileye taziyeye gelmeye başladı.

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İHA

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