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Son Dakika: PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

22.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13'üncü şehidin de kimliği belirlendi. Son olarak kimliği tespit edilenin Jotyar Muhsin Hüssein adlı Irak vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve getirildikleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespitine başlanan 13 vatandaştan, 12'sinin kimliği belirlenerek memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verilmişti.

Otopsisi tamamlanan PKK'nın son kurbanının kimliği ise 8 gün sonra belirlendi. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapılarak, şöyle denildi:

"10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'nde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılarak kimliği belirlenen 12 vatandaşımızın kimlik bilgileri daha önce kamuoyuna açıklanmıştır. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde, daha önce kimliği belirlenememiş olan 13'üncü şehidin Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hüssein olduğu tespit edilmiş olup naaşı Irak'tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir."

DHA

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