SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! 57 ile yeni vali atandı

Son dakika haberine göre, 'Valiler Kararnamesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valisi ise Süleyman Elban oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valiliğine atandı.
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