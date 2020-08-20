Son dakika! Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulduğu iddiaları gündeme gelmişti.

"TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK BÜYÜKLÜKTE"

Reuters'ın son dakika haberine göre Türkiye, Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğal gaz buldu. Reuters'a konuşan Türk yetkili "Bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.

"ÜRETİME BAŞLANMASI 7 İLA 10 YIL ALABİLİR"

Yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

ERDOĞAN, YARIN 15.00'TE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' olarak tanımladığı açıklamayı yarın saat 15.00'te İstanbul'da yapacak.

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