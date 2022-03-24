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  4. Son dakika... Rusya'dan 'Ukrayna' tasarısı! BMGK'ye sunuldu: Sadece Çin destek verdi

Son dakika... Rusya'dan 'Ukrayna' tasarısı! BMGK'ye sunuldu: Sadece Çin destek verdi

24.03.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya tarafından BMGK'ye sunulan Ukrayna'ya yardım tasarısı kabul edilmedi. Tasarıya sadece Çin destek verdi. Öte yandan 13 ülke ise çekimser kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Rusya'dan 'Ukrayna' tasarısı! BMGK'ye sunuldu: Sadece Çin destek verdi

Son dakika... Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısı, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi.

Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.

SADECE ÇİN DESTEK VERDİ

15 üyeli konseyde tasarıya sade Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke ise çekimser kaldı. Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.

Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
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