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Son Dakika: Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"

25.02.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta müzakereler de gündeme gelirken Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya yaptığı açıklamada "Kiev görüşmeyi reddetti." ifadelerini kullandı. Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirme çağrısı yapmış ve "Müzakere masasına oturalım." demişti. Putin ise "Rusya, üst düzey müzakereye hazır" şeklinde konuşmuştu. Putin'in sonrasında yaptığı Ukrayna ordusuna yönelik darbe çağrısı da gündeme oturmuştu.

Son Dakika: Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin olup olmayacağı merak edilirken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Kiev görüşmeyi reddetti." denildi.

"UKRAYNA TARAFI MÜZAKEREYİ REDDETTİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirme çağrısı yapmıştı. Zelenskiy açıklamasında "Müzakere masasına oturalım" diye konuşmuştu. Moskova'dan söz konusu çağrı sonrası jet yanıt gelmişti. Putin yaptığı açıklamada "Rusya, üst düzey müzakereye hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Putin Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında, "Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Putin Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulunarak "Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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