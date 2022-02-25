Son Dakika: Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin olup olmayacağı merak edilirken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Kiev görüşmeyi reddetti." denildi.

"UKRAYNA TARAFI MÜZAKEREYİ REDDETTİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirme çağrısı yapmıştı. Zelenskiy açıklamasında "Müzakere masasına oturalım" diye konuşmuştu. Moskova'dan söz konusu çağrı sonrası jet yanıt gelmişti. Putin yaptığı açıklamada "Rusya, üst düzey müzakereye hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Putin Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında, "Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Putin Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulunarak "Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" demişti.

