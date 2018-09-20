Son dakika... Rusya, hava ve deniz trafiğini durdurdu!

İç savaş ülkesi Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi, Orta Doğu'da dengeleri değiştiriyor.
Suriye rejim güçlerinin fırlattığı füzeyle vurulan uçak için İsrail'i suçlayan Rusya, Akdeniz kıyısında yeni hamlelere girişti. Moskova yönetimi, Suriye kıyılarındaki hava ve deniz trafiğini durdurdu.
Kıbrıs medyasının haberini sayfalarına taşıyan İsrail'in Haaretz gazetesi, Rusya'nın adımını İsrailli yetkililere de doğrulattı. Buna göre, bugünden başlayarak önümüzdeki hafta Çarşamba'ya kadar bölgede hiçbir uçak ve gemi hareketliliği olmayacak.
Rusya lideri Vladimir Putin, 15 askerin öldüğü olayın ardından yaptığı açıklamada Suriye'deki askeri güçlerinin güvenliği için yeni önlemler alınacağını duyurmuştu.
Rusya uçağın vurulmasından İsrail'i suçlarken, Tel Aviv yönetimi ise kendi jetlerinin olay sırasında İsrail hava sahasına döndüğünü belirtip İran ve Hizbullah'ı suçlamıştı.
Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Beşar Esad güçlerinin yanında iç savaşın taraflarından biri.
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