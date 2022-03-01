SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında 6. gün! Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 6. güne girildi. Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik harekatı sürerken, Ukrayna'nın direnişi de devam ediyor. İki ülkenin Belarus sınırında yürüttüğü müzakerelerde henüz bir sonuç alınamazken, bölgeden sıcak haberler de gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun 25 kilometreyi bulan askeri konvoyu Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Sahadaki mücadelenin bir başka boyutu da medya üzerinden yaşanıyor. Rusya, savaş helikopterleriyle hava saldırılarının görüntülerini paylaşırken, Ukrayna da Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurduğu anı yayınladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşındaki son dakika haberleri...

UKRAYNA, BAYRAKTAR TB2 İLE VURDU

05.33: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

04.45: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

RUSYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

04.22: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

RUS KONVOYU KİEV'E YAKLAŞIYOR

01.10: Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. 65 kilometreye yayıldığı görülen konvoyun başkente 25 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

ZELENSKİY OLUMSUZ KONUŞTU

01.02: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, müzakere görüşmesinde Ukrayna'nın henüz istediği sonucun çıkmadığını belirtti. Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON

00.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

00.05: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

