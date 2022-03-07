SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! ABD iddiaları doğruladı: Suriye'den savaşçı toplanıyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Bombardımanlar devam ederken yapılan 3. tur görüşmleri yaklaşık 4 saat sürdü. İlk iki görüşmede olduğu gibi bu toplantıdan da ateşkes sonucu çıkmadı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD'den 'Suriye'deki savaşçılar' iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

21:00 MÜZAKERELER SONA ERDİ Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu sona erdi. Müzakerelerde ateşkes sonucu çıkmadı.

20:55 ABD İDDİALARI DOĞRULADI Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

20:35 ABD'DEN İLAVE ASKER KARARI ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

20:11 İNGİLTERE'NİN KİEV BÜYÜKELÇİSİ UKRAYNA'DAN AYRILDI İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons'ın, ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını kapattığını açıkladı. Truss, "Büyükelçimiz (Simmons) ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı." ifadesini kullandı.

19:57 UKRAYNA, RUS ORDUSUNA AİT YAKIT İHMAL KONVOYUNU İMHA ETTİ Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky’da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

19.30 RUSYA'DAN KİEV YAKININDAKİ EKMEK FABRİKASINA SALDIRI Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Makarov kentinde bulunan bir ekmek fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamaya göre enkaz altından 5 kişi kurtarılırken saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 30 kişi bulunuyordu.

17:00 RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ BAŞLADI Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı. Temsilciler üçüncü tur görüşme için bir araya geldi.

15:54 RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNİN 17.00'DE BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI Rusya ve Ukrayna'nın barış ve ateşkes amacıyla başlattığı toplantıların 3. turu yine Belarus’ta gerçekleşecek. Sabah saatlerinde 15.00’de başlayacağı duyurulan müzakerelerin saati 17.00 olarak açıklandı. Belarus basınında yer alan bilgilerde, tarafların müzakereye başlamak için hazır bulunduğu belirtildi. 15.10 ÖLÜMDEN KAÇIŞ! MAHŞERİ KALABALIK İşgalden kaçan Ukraynalılar trenle Polonya'ya akın etmeye çalışıyor. Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov kentinden kaçmaya çalışan insanlar, tren istasyonunda büyük kalabalık oluştururken, sosyal medyada paylaşılan bir görsel gündem yarattı.

15.00 KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV'DAN AÇIKLAMA Kremlin Sözcüsü Peskov, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna’daki operasyonların durması için Kiev’in Moskova’nın koşullarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Peskov, Ukrayna’nın herhangi bir ittifaka gireceğine ilişkin iddiaları reddetmesi, Kırım’ı Rus, Donetsk ve Lugansk’ı bağımsız olarak tanımasını beklediklerini söyledi. Peskov, “Rusya, Ukrayna’nın silahsızlaştırılmasını tamamlayacak” dedi. 14.30 3. TUR MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ BUGÜN Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, “Görüşme 15.00’e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir” dedi. Rusya heyetinin Belarus’ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, “Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha’daki Hunter’s House’da gerçekleşecek” sözlerine yer verdi. Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat’ta, 2. müzakere ise 3 Mart’ta gerçekleşmişti. 14.40 RUSYA'DA "DOSTANE OLMAYAN" ÜLKELER LİSTESİ ONAYLANDI Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

14.15 İKİ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA GÖRÜŞECEK Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

13.25 ABD'DEN RUSYA'YA GÖZDAĞI: UÇAKLAR TEYAKKUZDA BEKLİYOR ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'da yaptığı konuşmada "Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız" dedi. Blinken NATO'nun savunma pozisyonunu sürekli olarak gözden geçirdiğini ve daha fazla kalıcı sevkiyat seçeneğinin masada olduğunu vurguladı.

"İSTER BİR HAFTA İSTER BİR AY SÜRSÜN..." Blinken açıklamasının devamında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirterek, "Rusya Ukrayna'da savaş istiyor olabilir, fakat bu, savaşı kazandığı anlamına gelmez. İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum." ifadesini kullandı.

12.45 RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'DA 2 BİN 396 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi." dedi. Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı. Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı. "6 İNSANİ KORİDOR AÇILDI" Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava." dedi. Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.

12.00 UKRAYNA, KARADENİZ’DE RUS SAVAŞ GEMİSİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi.” ifadesini kullandı.

10.50 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kalın, yaptığı açıklamada ''Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz.'' dedi.

10.00 ATEŞKES BAŞLADI Rusya - Ukrayna savaşında insani koridor için ateşkes başladı.

09.20 Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Berlin'in Batı'nın Rusya karşıtı tutumuyla tamamen ortaklaştığını ve Moskova ile diyalog kanallarını kapattığını söyledi.

09.10 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki askeri harekat sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile açık bir iletişim kanalına sahip olmanın gerekli olduğuna işaret etti.

08.30 RUSYA: 4 KENTTE İNSANİ KORİDOR AÇILACAK Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol'den insani koridor açılacağını duyurdu. Söz konusu ateşkesin saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

06.30 'RUS ORDUSU KİEV'İ ALMAK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI' Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri Kiev için hazırlıklara başladı. Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.

06.16 Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi.

05.08 ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

01.50 ZELENSKİY: MAHKEME SENİ BEKLİYOR Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

00.16 ABD: ZELENSKİY'NİN ÖLDÜRÜLMESİ HALİNDE... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

23.32 Ukrayna'dan bir milyondan fazla mülteci Polonya'ya geldi.

23.17 Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

23.14 Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22.59 Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC Boxing’in başarılı sporcusu İgor Shevadzutskiy, Ukrayna’da devam eden savaşa katılarak, çatışmalarda ülkesini savunma kararı aldı.