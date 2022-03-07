SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! ABD iddiaları doğruladı: Suriye'den savaşçı toplanıyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken, Rus ordusu başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor. Bombardımanlar devam ederken yapılan 3. tur görüşmleri yaklaşık 4 saat sürdü. İlk iki görüşmede olduğu gibi bu toplantıdan da ateşkes sonucu çıkmadı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD'den 'Suriye'deki savaşçılar' iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
21:00
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin 3’üncü turu sona erdi. Müzakerelerde ateşkes sonucu çıkmadı.
20:55
Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.
20:35
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.
20:11
İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons'ın, ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını kapattığını açıkladı. Truss, "Büyükelçimiz (Simmons) ciddi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı." ifadesini kullandı.
19:57
Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky’da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.
19.30
Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Makarov kentinde bulunan bir ekmek fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamaya göre enkaz altından 5 kişi kurtarılırken saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 30 kişi bulunuyordu.
17:00
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı. Temsilciler üçüncü tur görüşme için bir araya geldi.
15:54
Rusya ve Ukrayna'nın barış ve ateşkes amacıyla başlattığı toplantıların 3. turu yine Belarus’ta gerçekleşecek. Sabah saatlerinde 15.00’de başlayacağı duyurulan müzakerelerin saati 17.00 olarak açıklandı. Belarus basınında yer alan bilgilerde, tarafların müzakereye başlamak için hazır bulunduğu belirtildi.
15.10
İşgalden kaçan Ukraynalılar trenle Polonya'ya akın etmeye çalışıyor. Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov kentinden kaçmaya çalışan insanlar, tren istasyonunda büyük kalabalık oluştururken, sosyal medyada paylaşılan bir görsel gündem yarattı.
15.00
Kremlin Sözcüsü Peskov, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna’daki operasyonların durması için Kiev’in Moskova’nın koşullarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Peskov, Ukrayna’nın herhangi bir ittifaka gireceğine ilişkin iddiaları reddetmesi, Kırım’ı Rus, Donetsk ve Lugansk’ı bağımsız olarak tanımasını beklediklerini söyledi.
Peskov, “Rusya, Ukrayna’nın silahsızlaştırılmasını tamamlayacak” dedi.
14.30
Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, “Görüşme 15.00’e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir” dedi. Rusya heyetinin Belarus’ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, “Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha’daki Hunter’s House’da gerçekleşecek” sözlerine yer verdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat’ta, 2. müzakere ise 3 Mart’ta gerçekleşmişti.
14.40
Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.
14.15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
13.25
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'da yaptığı konuşmada "Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız" dedi. Blinken NATO'nun savunma pozisyonunu sürekli olarak gözden geçirdiğini ve daha fazla kalıcı sevkiyat seçeneğinin masada olduğunu vurguladı.
Blinken açıklamasının devamında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirterek, "Rusya Ukrayna'da savaş istiyor olabilir, fakat bu, savaşı kazandığı anlamına gelmez. İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum." ifadesini kullandı.
12.45
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi." dedi.
Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.
Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava." dedi.
Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.
12.00
Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi.
Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi.” ifadesini kullandı.
10.50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Kalın, yaptığı açıklamada ''Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz.'' dedi.
10.00
Rusya - Ukrayna savaşında insani koridor için ateşkes başladı.
09.20
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Berlin'in Batı'nın Rusya karşıtı tutumuyla tamamen ortaklaştığını ve Moskova ile diyalog kanallarını kapattığını söyledi.
09.10
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki askeri harekat sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile açık bir iletişim kanalına sahip olmanın gerekli olduğuna işaret etti.
08.30
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol'den insani koridor açılacağını duyurdu. Söz konusu ateşkesin saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
06.30
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri Kiev için hazırlıklara başladı. Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.
06.16
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi.
05.08
ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.
01.50
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.
00.16
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.
23.32
Ukrayna'dan bir milyondan fazla mülteci Polonya'ya geldi.
23.17
Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.
23.14
Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
22.59
Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC Boxing’in başarılı sporcusu İgor Shevadzutskiy, Ukrayna’da devam eden savaşa katılarak, çatışmalarda ülkesini savunma kararı aldı.
22.51
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov’da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.
Irpin cehenneminden çıkmaya çalışan siviller, tahliye koridorunun vurulması nedeniyle canlarını son anda kurtardı.
İrpin cehenneminden çıkmayı başaran Nastia, "9 gün boyunca yer altındaydık. Yiyeceğimiz bitti. Uçaklar, bombalar bütün şehri vurdu. Günlerdir İrpin'den çıkmak için güvenli zamanı bekliyorduk. Bir türlü kaçmamıza fırsat olmadı.
Düşman ordusu yaklaşınca artık evden çıkma kararı aldık.Komşularımızla birlikte köprüye doğru yola çıktık. Bombalar hemen önümüze düştü. Hayatta kaldığımız için şanslıyız" dedi.
Rus ordusunun Irpin şehir merkezine girdiği ve burada kontrolü sağladığı öğrenildi.
Harkov'da bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekleniyor. Mariupol şehrinde de artan saldırılar yüzünden şehirde yüzbinlerce sivil mahsur kaldı.
Bölgedeki Ukraynalılar, Kiev'e geçmeye çalışırken, Rus ordusunun ilerleyişi ise sürüyor.
Okuyucu Yorumları 20 yorum