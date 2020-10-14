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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Tedbirlere uyarsak iki hastalıktan birden korunmuş olacağız.

Maskenin koruyuculuğu konusunda yeni veriler var.

Türkiye'nin sağlık sistemi herkese ücretsiz test ve tedavi imkanı sağlamıştır.

Aşı kendini virüsten koruyamayanlar için çare değildir.

15 Ekim'de saha taramalarına yeniden başlayacağız.

Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır.

Son bir hafta içinde İstanbul, Bursa, Denizli ve Kahramanmaraş’ın da olduğu bazı illerimizde vaka sayılarında artışlar olmuştur.

AŞI AÇIKLAMASI

Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır.

İSTANBUL'DA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.

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