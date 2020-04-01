Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve vefatlarının il il dağılımını ilk kez açıkladı

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Artık herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. Dünya koronavirüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla engelledik. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.

İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele, temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. Mücadelenin temelinde bireyler var. Herhangi birimizin tavizi hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Bu günler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan mümkün olduğu kadar az can kaybıyla çıkmaktır.

TOPLAM CAN KAYBI 277 OLDU

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

Aile hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde pozitif veya şüpheli görülen vakanın kimlerle temas ettiğini bilmek, o kişileri özellikle izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta...