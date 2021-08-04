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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısının sevkiyatına dair açıklama

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısının sevkiyatına dair açıklama

04.08.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız." açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısının sevkiyatına dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca BioNTech aşılarıyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"RANDEVULARIMIZA SADIĞIZ"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız."


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Fahrettin Koca
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