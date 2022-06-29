Son dakika: Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İşte haftalık güncel koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 256 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e yükselirken, 99 bin 32 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.

