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Son dakika! Sancaktepe'deki helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan feci kazada şehit olan 4 askerin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerimizin şehit olduğu bir askerimizin ise ağır yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Helikopterin düşme anı kameralara böyle yansıdı.

ŞEHİT ASKERLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Sancaktepe'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Eğitim uçuşunu yapan askeri helikopterin sabah saatlerinde düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan katıldı.

sehit-askerler

Törende şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz dua okudu.

Ardından Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri Ankara'ya, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi Bursa'ya, Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi ise Bitlis'e gönderildi. (Ajanslar)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne cenabet parti adaletsizlik ve kalkındıramama partisi. geldikleri günden beri sayısız kaza ve ölüm oldu.
ilk üretimi 1956 , son üretimi 1976 olan uçaklar hala ordu da kullanılıyorsa bu şehitlerin katili siyasetçilerdir. her yıl düzenli olarak makam araçlarını yenileyip maaşlarına zam yapan bu güruhların Allah belasını versin.
Ülkede kaliteli uçuş teknisyenlerini kaliteli pilot eğitmenlerini cemaatçi diye tutukladınız yerine kıytırık üniversitelerden mezun olmuş hiçbir Bir bilgisi olmayan yandaşlarınızı atadığınız için helikopterde düşer uçakta düşer bozuk mühimmat da çıkar patlar şu ana kadar kazaya kurban vermiş olduğumuz askeri personelin sayısı yüzleri aştı
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