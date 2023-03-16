Son dakika... Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman dün sel suları altında kaldı. Yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede yağışlar sona ererken, temizlik çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

ŞANLIURFA'DA 13 CAN KAYBI

Şanlıurfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından Şanlıurfa'da can kaybı 13'e yükseldi.

11 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi.

Selde hayatını kaybeden Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in otopsi işlemleri devam ediyor.

ADIYAMAN'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kentte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Bakan Soylu, ''Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.'' dedi.

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

