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  4. SON DAKİKA | Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümü! En yakın arkadaşı o anları anlattı: Eli ayağı titriyor, yerinde duramıyordu, motor sesi...

SON DAKİKA | Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümü! En yakın arkadaşı o anları anlattı: Eli ayağı titriyor, yerinde duramıyordu, motor sesi...

23.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek esrarengiz ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay günü yaşananları anlatan Sinem'in en yakın arkadaşı Helin Uludağ, "Bize geldiğinde eli ayağı titriyor gibiydi, çok asabiydi yerinde duramıyordu" dedi. Sinem'in bir anda ayağa kalkarak yanlarından ayrıldığını söyleyen Uludağ'ın açıklamasındaki 'şeker' detayı dikkat çekti.

Son dakika: Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor... 26 Temmuz'da Bornova'daki bir restoranla iş görüşmesi yapmak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Sinem'in bir süre sonra hastaneye kaldırıldığı, böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıkmıştı. Sinem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

26 TEMMUZ'DA NELER OLDU?

Son zamanlarda motor tutkusunun başladığı ve para biriktirebilmek için iş aradığı öğrenilen Sinem'in ölümündeki sır perdesi ise henüz aydınlatılamadı.

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26 Temmuz'da neler olduğuna dair ortaya pek çok iddia atılırken, Sinem’in en yakın arkadaşı ve olaydan hemen önce evinde ziyaret ettiği Helin Uludağ(18) o günü detaylarıyla anlattı.

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Helin Uludağ

Mynet’in ulaştığı detaylara göre Helin o günü şöyle anlattı:

"KENDİSİNE O ÇOCUĞUN KİM OLDUĞUNU SORDUM"

“Arkadaşım Berfin ile evde otururken 15.30 sıralarında kapı önünden motor sesi geldi. Balkona çıktığımda Sinem bir motor sürüyordu. Kapının önünde de kafasında kask olan tanımadığım biri vardı. Sinem sokakta motorla tek başına tur attı sonra motoru bu şahsa teslim ederek bizim eve çıktı.

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O kişi motorla ayrıldı ve gitti. Sinem de bizim yanımıza geldi. Kendisine o çocuğun kim olduğunu sordum. Sinem de ‘motor almak için internetten bir çocukla tanıştım. Motoru göstermeye geldi’ dedi.

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Helin Uludağ

“ELİ AYAĞI TİTRİYOR GİBİYDİ, ÇOK ASABİYDİ YERİNDE DURAMIYORDU”

“Sinem yanımızda 10 dakika kadar kaldı. Kesinlikle hap ya da alkol kullanmadık. Sinem bize geldiğinde eli ayağı titriyor gibiydi, çok asabiydi yerinde duramıyordu. Bir anda ben gidiyorum diyerek kalktı ve de gitti, bir daha da onunla irtibat kuramadık.

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"BANA SÖYLEMİŞTİ"

Hiç uyuşturucu hap kullanmadım ama Sinem son zamanlarda ‘şeker’ denilen uyuşturucu hap kullandığını bana söylemişti. Sinem'in motor sevdası vardı sürekli motora binip gezmek istiyordu.”

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