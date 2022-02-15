SON DAKİKA: Sınıf öğretmeni beş öğrencisine birden cinsel tacizde bulunmuştu! Anne öğrenmiş ama... O görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: 9 yaşlarındaki beş öğrencisine cinsel tacizde bulunan sapık öğretmen için 110 sene hapis cezası istendi. O öğretmenin çocuklara tacizde bulunurken pişkin pişkin 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dediği belirlendi. Tacize uğrayan çocuklardan birinin annesinin olayı bildiği fakat emniyet güçlerine haber vermediği de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: TACİZDEN KAÇAN ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da gerçekleşen iğrenç olayda sınıf öğretmeni Y.Ö'nin tacizinden kaçan bir öğrencinin sınıftan kaçtığı anlar da kameraya kaydedildi.

Tacize uğrayan çocuklardan birisi durumu annesine anlattı fakat anne 'Eşim öğrenirse kötü şeyler olur' diyerek olayın üstünü kapadı. Kızını okuldan alan anne daha sonra olayın ortaya çıkmasını engellediği için pişman olduğunu belirtti.

Veliler, okul yönetimine isyan etti

SAPIK ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Aralık ayının son günlerinde gündeme gelen olaydan sonra DHA, sapık öğretmenin tutuklandığı bilgisini geçmişti. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Y.Ö için 110 yıl hapis cezası isteniyor.

'ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İSTEMİYORDU'

Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden Emel Çakır da, "Çocuk korkusundan dolayı ailesine anlatamamış. Anlattığı arkadaşının annesi de diğer çocuğun annesine anlatmış. Bunun ardından ise o veli, tacizi yaşayan çocuğun annesine telefonla durumu iletmiş. Diğer velilere de çocuklarına aynı şeyleri yaşamışlar mı diye sormalarını önermiş. Bütün çocuklar da dökülmüş, her şeyi anlatmış. Sonra polise gidilmiş. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş. Yani aileler duyunca durum ortaya çıkmış" dedi.



