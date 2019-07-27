Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandığı bölgelere yönelik hava harekatlarından etkili sonuçlar almaya devam ediyor.

Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik sürdürülen Pençe Harekatı ile komandolar teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken, diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor.

Bu kapsamda jetler 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı bir hava harekatı gerçekleştirmişti.

Hedeflerin titizlikle belirlendiği, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterilen harekatta, muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçak katılmış, İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev almıştı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulanmıştı.